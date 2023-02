O pisică gasită sub dărâmături, la 11 zile după cutremurul din Turcia, nu s-a mai desprins de salvatorul său

Bilanțul deceselor din Turcia și Siria, în urma cutremurului devastator din 6 februarie, s-a ridicat la 41.732, iar șansele ca echipele de salvare să mai găsească pe cineva în viață sub mormanele de moloz scad pe zi ce trece.

O serie de imagini de-a dreptul emoționante au făcut înconjurul internetului! O pisică găsită sub mormanele de moloz după cutremurul din Turcia nu s-a mai desprins de salvatorul său.

Din imaginile video se poate observa cum felina stă lipătă de umărul bărbatului care a găsit-o sub dărâmături. La rândul său, salvatorul o mângâie și vorbește cu ea, gest care i-a emoționat până la lacrimi pe iubitorii de animale.

Videoclipul publicat pe Twitter de un oficial ucrainean a fost vizionat de cel puțin 6 milioane de ori în 24 de ore.



A cat was saved from under the rubble in Turkey. It now refuses to leave its rescuer's side. pic.twitter.com/Nveaxu3QrG