Shakira, noi declarații după ce l-a făcut praf pe Gerad Pique: „Mereu am fost dependentă emoțional de bărbați”

Shakira și fostul fotbalist, Gerard Pique, s-au despărțit în vara anului trecut după ce cântăreața a aflat că a fost înșelată cu Clara Chia, o studentă din Barcelona în vârstă de 23 de ani.

Relația celor doi, care a durat nu mai puțin de 12 ani, s-a încheiat cu un scandal de proporții, mai ales după ce artista a lansat mai multe piese dedicate fostului partener. Cea întregistrată cu „Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, unde l-a făcut praf pe Pique și în care multe femei s-au regăsit, a avut succes la nivel mondial.

Shakira, nou interviu după ce l-a desființat pe Gerard Pique în piesele sale

Cântăreața din Columbia a spus, în cadrul unui interviu acordat recent, că și-a folosit vocea pentru a sprjini femeile care au trecut și încă trec prin ceea ce a pățit chiar ea.

„În melodiile mele, mereu am simțit că am datoria să-mi folosesc vocea și să le-o împrumut celor care nu pot vorbi. Am realizat că femeile sunt într-un moment-cheie pentru societate, într-un punct în care sprijinul pe care îl obținem una de la cealaltă este foarte relevant. Așa cum spunea Madeleine Albright, 'există un loc în Iad pentru toate femeile care nu se sprijină între ele'”, a spus ea, potrivit Marca.

Shakira recunoaște că a fost dependentă emoțional de bărbați

După toată suferința pe care a îndurat-o în ultimele luni, artista a reușit să se detașeze emoțional de Gerard Pique, iar acum se simte împlinită și mult mai puternică.

„Mereu am fost dependentă emoțional de bărbați, trebuie să recunosc. Am fost îndrăgostită de dragoste și cred că acum am reușit să înțeleg povestea dintr-o altă perspectivă. Azi, mă simt împlinită și singură și cred că atunci când o femeie înfruntă greutățile vieții, devine mai puternică”, a mai spus Shakira.

Sursă foto: Arhiva