Cercetătorul care a anticipat cutremurul din Turcia și Siria, luat la întrebări de internauți

Frank Hoogerbeets, cercetător neerlandez la Solar System Geomatry Survey (SSGEOS), a anticipat un cutremur devastator în Turcia și Siria cu trei zile înainte. Expertul a averizat că mișcările telurice sunt influențate de poziționarea planetelor din sistemul solar și a Lunii.

Frank Hoogerbeets este cercetătorul care a anticipat cel puțin un cutremur de circa 7,5 grade pe Richter, în perioada 4-6 februarie. Savantul neerlandez a explicat pe contul său de YouTube și pe Twitter că alinierea planetelor din acea perioadă influențează dinamica plăcilor tectonice de pe întreg globul și a făcut o predicție îngrijorătoare.

„Mai devreme sau mai târziu va fi un cutremur cu o magnitudine de circa 7,5 în această regiune (sudul și centrul Turciei, Iordania, Siria, Liban)”, a scris acesta pe Twitter pe 3 februarie.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV