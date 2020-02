La cumpărături de... media, cu Lucia Antal. Cum să devii specialist în marketing în 98 de ore

Școala IAA, cel mai intensiv program de pregătire profesională din marketing și comunicare, își deschide din nou porțile pentru 14 zile de cursuri intensive, în cadrul modulului Strategie și Planificare Media.

Lucia Antal, Head of Research and Development PRO TV și una dintre profesoarele acestei școli, ne explică cine ar trebui să participe la aceste cursuri și de ce:

”Poți să ai licență, masterat, doctorat și vrei o carieră în media... Sau dacă deja lucrezi de 1-2 ani în departamentul de media, la tv, la publisher, la agenție de media, la client și simți că vrei să înveți mai mult pe zona asta, de media, aici e locul”.

Cursurile se desfășoară în intervalul 27 februarie - 23 mai, pe parcursul a 14 zile, însumând 98 de ore de training. În principiu, vinerea și sâmbătă, de la 09.00 la 18.00.

Mai multe detalii pe site-ul Școlii IAA. Ultima zi de înscriere la cursuri este 14 februarie.

”Taxa de înscriere la un astfel de curs, la care predau doar profesori care sunt din industrie și sunt foarte bine cotați - sunt the best of the best - este de 2000 de euro, dar pentru studenți este 500 de euro. Taxa se poate achita integral sau în rate, în tranșe egale.

Dacă sunt mai mulți interesați din aceeași companie, se face, iarăși, un discount”.

”Mi-aș fi dorit, când eram studentă, să fi putut să fac aceste ore cu oameni de genul acesta din industrie”

Conform Luciei Antal, care va preda Viziune strategică și monitorizare TV, ”se fac evaluări pe parcurs și o să fie și o evaluare de absolvire, care este notată de la 1 la 100. Diploma nu se acordă tuturor, ci doar celor care au o medie de peste 60 de puncte”.

”Eu sunt pe exemple, pe lucruri foarte clare, pe nepierdut timpul, pe interacțiune, pe învățat din mers. Hai să nu ne plictisim, hai să venim într-un loc în care și eu și ei vom învăța. Eu - de la ei și ei de la mine. Sper că ei mai mult de la mine.

Îmi place foarte mult să interacționez cu ei și îmi place foarte tare să le ofer informații de care știu că vor beneficia. Ei trebuie să vină la cursul acesta nu ca să învețe unde să caute, ci ca să învețe să-și structureze mintea și să înțeleagă că ceea ce caută trebuie pus într-o strategie și într-un context mai larg”.

Lucia Antal are și un mesaj pentru viitori participanți la curs.

”Eu spun mereu: cel mai important lucru pe lumea asta este și cel mai ușor de cheltuit și, deși nu ne costă nimic, este și cel mai scump de pe lumea asta, pentru că nu ni-l poate cumpăra nimeni: timpul. Faptul că niște oameni își dau din timpul lor să le povestească și să-i învețe niște lucruri foarte interesante este un mare plus pentru ei. Profesorii sunt oameni care sunt manageri de top în industria din România. Și eu aș vrea să-i întâlnesc mult mai des decât îi vor întâlni ei la cursuri”.

Alături de Lucia Antal, la Modulul Strategie și Planificare Media, participă Alexandra Dimitriu (Managing Director Publicis Groupe Media Bucharest) și Mihai Trandafir (Managing Director Universal McCann), Ștefan Teodorescu (Marketing Strategy & Capability Director Ursus Breweries), Arina Ureche (Director General BRAT), Liliana Mihăilescu (Director General Kantar Media Romania), Dragos Pinciu (Director de Operatiuni Kantar Media Romania), Călin Rotăruș (master trainer DIMAQ) și Dragoș Stanca (Partener Think Digital Group & Presedinte BRAT), Iuliana Ghiorghiță (Media Strategy Director Thinkdigital Romania).