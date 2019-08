Ronan Keating, aventuri de neuitat în România: „Niciodată nu mi-a fost atât de frică”

Starul irlandez Ronan Keating a susținut un recital în cadrul festivalului Cerbul de Aur. Fostul component al trupei Boyzone a mărturisit că a tras o sperietură serioară pe drumul de la București la Brașov.

Ronan Keating a cântat 50 de minute pe scena din Piața Sfatului din Brașov, sâmbătă seară. Starul irlandez a ajuns la București cu o cursă aeriană poloneză, cu câteva ore înainte de a urca pe scenă. Din Capitală ar fi trebuit să fie transportat cu mașina, însă a fost descurajat de traficul infernal de pe Valea Prahovei.

„Băieții din trupa mea au venit aici ieri (vineri – n.n.), dar le-a luat patru ore și jumătate să vină cu mașina din București, așa că eu am zis că nu fac asta. Am închiriat un avion și am zburat azi (sâmbătă – n.n.). Mi-a luat doar 40 de minute. Dar era un avion mult mai mic decât mi-am imaginat. Cred că nu mi-a fost atât de frică niciodată în viața mea, mai ales când am ajuns deasupra munților”, a dezvăluit artistul pe scenă, în timpul concertului.

FOTO: Agerpres

În ciuda acestei experiențe terifiante, Keating a apreciat peisajul de pe traseul său, apreciind că avem o țară foarte frumoasă.

„Aveți cu adevărat o țară frumoasă, e magnifică. Am fost încântat s-o văd din înaltul cerului azi”, a mai spus Ronan Keating.

Citește și: Irina Rimes, pe aceeași scenă cu Ronan Keating (Boyzone) la Cerbul de Aur







Ronan Keating a mai fost la Brașov

Starul irlandez și-a amintiti de precedenta sa vizită la Brașov, când a cântat tot în fața fanilor săi din România.

„E minunat să mă întorc la Brașov. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Acum 6 săptămâni eram în vârful muntelui. E o parte atât de frumoasă a țării”, a mai spus Keating, înainte de a interpreta o piesă de pe cel mai recent album al său, Breathe.

Vezi și: VIDEO: Cum sună Ronan Keating la Românii au talent

Fost component al legendarei trupe Boyzone în anii ‘90, căreia i s-a alăturat când avea 16 ani, Ronan Keating a vândut peste 25 de milioane de discuri în toată lumea ca artist solo. Totodată, are opt albume pe locul 1 în topurile din Marea Britanie.

Fotografii: Agerpres