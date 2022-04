Actriţa Maria Dinulescu vinde case în Dubai. Ce face cu banii câștigați: "Profitul este garantat"

Cândva era una din vedetele filmului românesc, astăzi actrița Maria Dinulescu lucrează într-un nou domeniu, mai exact: industria de real estate din Dubai.

Afacere de milioane în Dubai

Actrița Maria Dinulescu lucrează în imobiliare. Vedeta vinde vile și apartamente în Dubai, iar cu banii câștigați are planuri mari. Totul a început în perioada pandemiei. Primele două case le-a vândut în perioada restricțiilor, în România, iar acum vânzările imobiliare au devenit ocupația sa de bază.

Consultant de investiţii în industria de imobiliare în Dubai

După numeroase roluri în teatru şi film care i-au adus recunoaştere naţională şi internaţională, acum Maria Dinulescu inspiră clienţi din întreaga lume să aleagă cele mai bune investiţii imobiliare, în funcţie de cerinţele şi resursele lor.

„În pandemie am început cu vânzarea unei case, am continuat cu construcţia altor două, apoi am venit în Dubai unde am înţeles că există un potenţial fantastic de business şi am învăţat cum funcţionează acest Hollywood al imobiliarelor cu investiţii de peste 25 de miliarde de dolari numai în anul 2021. Colaborând cu profesionişti de top din Dubai, am descoperit cât de importantă este, pe lângă mentalitatea de investitor, încrederea care se naşte din expertiză şi responsabilitate.

Pentru că aici nu este vorba doar de achiziţia unei proprietăţi şi de cunoaşterea sistemului pentru a face cea mai buna investiţie, ci şi de o relaţie de încredere cu clientul - devii mâna lui dreaptă peste hotare. Având la dispoziţie o plajă largă de opţiuni şi un plan de plată avantajos, clientul are nevoie de un consultant care ştie să asculte, să pună întrebările corecte, să explice sistemul de investiţii din Dubai, să ajute clientul să-şi formuleze noi întrebări, sa îi clarifice neclarităţile şi în mod special să facă dovadă de o foarte mare transparenţă.

În calitate de consultant profesionist mă ocup de tot traseul investiţiei: de la alegerea celei mai bune oferte, achiziţia, mobilarea şi închirierea proprietăţii, toate acestea fără niciun cost pentru client. În tot acest proces sunt ajutată de o echipă întreagă de manageri, avocaţi, resurse umane, media care sunt parte din compania la care lucrez plus o întreagă echipă de consultanţi din partea dezvoltatorului”, spune Maria Dinulescu.

Ce face cu banii din imobiliare

Actriţă a ales să se implice în acest domeniu pentru a-şi finanţa ulterior proiectele artistice.

„Îmi doresc ca pentru scurtmetrajul pe care doresc să îl regizez şi pentru alte viitoare proiecte pe care doresc să le dezvolt, să am independenţă creativă şi financiară, să pot avea alături cei mai buni oameni, plătiţi la adevărata lor valoare.”, completează Maria Dinulescu.

Această experienţă, care vine la pachet cu înţelegerea unei culturi diferite şi a unei industrii efervescente şi competitive, reprezintă pentru ea o decizie extrem de valoroasă: „Informaţia este cea mai buna investiţie. Dacă ştii unde şi când să investeşti, profitul este garantat. Ai nevoie de omul potrivit în locul potrivit. Îmi place să fiu consultantul perfect pentru clienţii mei".

Foto Facebook