Adela Popescu, mesaj emoționant pentru mama ei: “Tot ce îmi doresc este să pot fi ...”

M-ai crescut cu dragoste, respect, atentie si imensa rabdare. Copiii mei sunt invaluiti de iubirea ta si tot ce imi doresc este sa pot fi...ca tine. Iti multumesc pentru tot. La multi ani, mama mea minunata! Te iubim!❤️

A post shared by Adela Popescu (@adela_popescu) on Oct 12, 2020 at 9:07am PDT