Adelina Chivu, cea mai discretă soție de fotbalist. Cât de bine arată partenera fostului căpitan al naționalei

Pe cât de discretă, pe atât de frumoasă! Soția fostului fotbalist Cristian Chivu impresionează cu frumusețea ei naturală. De 11 ani de când sunt căsătoriți, Adelina s-a ținut departe de viață mondenă, preferând să se ocupe de familia sa. Împreună, cuplul are doua fetițe, Natalia și Anastasia.

Deși nu apare în emisiuni tv și nu dă interviuri în reviste, Adelina Chivu poate fi urmărită pe pagina ei de Instagram. Fostă prezentatoare de știri sportive, Adelina își impresionează followerii cu frumusețea sa naturală. Mulți spun chiar că seamănă foarte bine cu Angelina Jolie.

“Lucrul pe care l-am dorit întotdeauna a fost să mă căsătoresc să am o familie și să ținem foarte mult unul la celălalt. Adelina este foarte atentă la detalii, este motorul familiei noastre și sunt bucuros că am întâlnit-o și că o am alături de mine în fiecare clipă”, a spus Cristi Chivu mai demult la Vorbește Lumea la Pro TV.

“Adelina este tot ce mi-am dorit de la o femeie”, mai spunea, într-un interviu, fostul căpitan al naționalei.

