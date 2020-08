Aisleyne Horgan Wallace a ieșit să își plimbe câinii, dar a uimit toți trecătorii. Cum s-a îmbrăcat

Aisleyne Horgan Wallace a reușit să transforme chiar și cea mai banală plimbare, într-un spectacol de zile mari. În vârstă de 41 de ani, vedeta de reality show a fost ținta paparazzilor, care s-au grăbit să o fotografieze în timpul unei ieșiri în aer liber, în compania câinilor săi.

Conștientă de atuurile sale fizice și dornică să iasă mereu în evidență, frumoasa blondă le-a oferit celor care au întâlnit-o o priveliște greu de ignorat.

Îmbrăcată într-un top scurt, extrem de decoltat, și o pereche de pantaloni scurți, Aisleyne a ținut cu greu pasul cu cei doi căței puși pe șotii. Deși și-a dorit să mizeze pe un look relaxat, vedeta britanică a exagerat puțin cu machiajul în zona ochilor, semn că nu și-a vrut să fie totuși prinsă pe picior greșit de fotografi.





Sursa FOTO: Profimedia Images

Paparazzii nu aveau cum să rateze șansa de a o poza din toate unghiurile posibile, așa că Aisleyne Horgan-Wallace a beneficiat de întreaga lor atenție și a avut grijă să pozeze în posturi care să o avantajeze.





Sursa FOTO: Profimedia Images

Aisleyne Horgan Wallace este celebră în Maria Britanie datorită modului în care arată. Vedeta a recunoscut că a apelat la ajutorul medicului estetician pentru a obține cele mai mari implanturi permise de legislația britanică.

Vedeta nu s-a oprit aici, ci a dorit să își ajusteze bărbia și brațele și a trecut chiar printr-o procedură de liposucție, din dorința de a avea o siluetă perfectă.

Conform The Sun, perioada de carantină și-a pus amprenta pe fizicul lui Aisleyne, care în trecut arăta impecabil indiferent de situație. Cu toate acestea, vedeta de reality show a declarat ca este totuși mulțumită de felul în care arată în prezent: "După toate acestea, este încurajator că pot arăta decent fără să muncesc prea mult la asta și, în plus, am economisit o avere, ceea ce e un lucru foarte bun", a povestit aceasta.



