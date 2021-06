Alexandra Stan s-a căsătorit! Dezvăluiri despre viața personală: Cine e Emanuel, bărbatul care i-a devenit soț

Alexandra Stan a surprins pe toată lumea, după ce a anunțat că s-a căsătorit în secret, la doar câteva săptămâni după ce s-a cunoscut cu bărbatul care îi este acum soț.

Potrivit jurnaliștilor de la Viva, artista și-a cunoscut partenerul după ce i-a fost clientă: „Soțul meu este cel mai minunat om pe care l-am cunoscut. Este un om muncitor, credincios, serios și… foarte, foarte sexy. Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni, în urmă cu câteva luni, într-un context social. Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri”.

Alexandra Stan a mai spus, despre bărbatul pe care îl cheamă Emanuel, că el a făcut primul pas: „El a făcut primul pas și a fost cel care mi-a mărturisit că are sentimente pentru mine. Doar că și eu simțeam același lucru, numai că nu știam dacă să-i spun sau nu, având în vedere că ne-am cunoscut într-o perioadă în care nu a fost despre noi doi, ca indivizi. Noi ne-am plăcut amândoi, dar el s-a comportat ca un adevărat profesionist, timp de două-trei săptămâni m-a consiliat vizavi de dezvoltarea mea personală, de lucrurile pe care aș putea să le îmbunătățesc la mine și atât. Ulterior, ne-am împrietenit, am început să ținem unul la celălalt, doar că niciunul dintre noi nu avea curajul să dezvăluie lucrul ăsta”.

Prima fotografie publică în care apar Alexandra Stan și Emanuel, chiar la nunta lor, poate fi văzută AICI

Potrivit paginii lui de Instagram, care este privată, Emanuel este consultant dezvoltare personală. Tot acolo, el are și un citat motivațional: „Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti”. Mai mult decât atât, bărbatul nu este urmărit pe celebra rețea de socializare doar de Alexandra Stan, ci și de altă vedetă: Alex Velea.

Emanuel are și o altă pagină de Instagram, Centrul Tao, care este publică și pe care sunt postate mai multe citate motivaționale. Prima postare de pe această pagină a fost făcută în septembrie 2019.

