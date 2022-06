Alina Eremia, probleme de sănătate din cauza celebrității: "Nu exista vreun tratament"

Alina Eremia a vorbit deschis despre o perioadă dificilă din viața ei. Cântăreața în vârstă de 28 de ani a dezvăluit că a suferit de depresie, din cauza celebrității.

Solista a declarat că industria în care activează este foarte solicitantă, iar la un moment dat, din această cauză, a dezvoltat o afecțiune, care nu a putut fi vindecată timp de trei luni.

Celebritatea i-a dat mari bătăi de cap!

„Faptul că am pus atât de multă presiune pe mine, mi-a dezvoltat acum 3-4 ani o urticarie alergică, foarte nasoală, eram plină de bube din cap până în picioare. Chestia asta a durat vreo trei luni, nu exista vreun tratament. Era pe fond nervos, faptul că nu eram eu ok cu mine și că erau atâtea probleme care trebuiau să fie rezolvate. Trebuiau concluzionate și să înțeleg eu mai multe despre mine, iar când am acceptat totul, am zis: Bă, de acum încolo nu o să mai pun presiune pe mine”, a mărturisit Alina Eremia.

Alina Eremia a vrut să ia pauză de la muzică

Vedeta din serialul „Pariu cu viața” și-a dorit să renunțe la muzică pentru o perioadă: „A fost un moment cam acum trei ani, când aș fi vrut să iau o pauză. Și nu pentru că nu îmi mai doream, ci pentru că eram într-un punct la nivel personal, în care am nevoie să trec într-o altă etapă.

Chestia asta automat se reflecta și în muzica mea, dar aveam puțin nevoie să stau departe de tot haosul, de toată nebunia, ca să pot să caut în alte locuri în care nu am mai căutat. Ieșea din discuție să renunț la muzică, dar voiam să mă redescopăr. Cel mai important este să ai tăria aia de caracter, să faci lucrurile dificile.”, a declarat Alina Eremia, în podcastul lui Damian Drăghici.

Foto Facebook