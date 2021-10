Anamaria Prodan nu renunță la procesul cu Dennis Man! Câți bani îi cere fotbalistului

La începutul anului 2021, chiar în prima lună, Dennis Man a ajuns de la FCSB la Parma, transferul său pornind un adevărat război între familia Becali și Dennis Man, de o parte, și Anamaria Prodan, de cealaltă parte.

Deranjată că transferul s-a făcut fără știrea ei, care îi era impresar lui Dennis Man, Anamaria Prodan l-a dat în judecată pe jucător, pentru că a plecat la Parma după ce a rupt contractul cu ea, iar cel care i-a fost impresar la negocieri a fost Giovanni Becali.

„Nu e vorba de supărare. Unde e un contract, trebuie respectat. Eu nu am nicio problemă cu Man, este decizia lui, decizia lui Becali, nu ştiu a cui este decizia faţă de ceea ce s-a întâmplat. Nu mă interesează… eu am un contract, merg pe acel contract. Dacă avem un contract, înseamnă că avem nişte chestii stipulate. Cred că aşa e cel mai normal, să se rezolve la Tribunal, de ce să ne certăm? Nu i-am spus copilului nimic. Nu mă interesează decât… am avocaţi, nici nu mă interesează mai mult. Am avocaţi, aştept să văd ce va fi”, a spus Anamaria Prodan când a depus plângerea la tribunal.

Potrivit presei sportive, Dennis Man a ajuns la Parma în schimbul a 13 milioane de euro, iar Gigi Becali a dorit să-i ofere Anamariei Prodan 100.000 de euro, sumă refuzată de impresară. Acum, ea cere în instanță nu mai puțin de 350.000 de euro, iar primul termen al procesului a fost zilele trecute.

