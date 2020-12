Anamaria Prodan, răsfățată de ziua ei. Ce dorință i s-a îndeplinit

Pe 17 decembrie, Anamaria Prodan a împlinit 48 de ani. Cu această ocazie, i-au fost alături cei mai apropiați oameni, pentru a sărbători cum se cuvine.

Vedata a petrecut la un restaurant luxos, în Dubai, unde i-au fost alături soțul ei, Laurențiu Rechecampf, și prieteni apropiați de familie. Impresara a fost răsfățată cu cadouri scumpe: telefon, genți și pantofi de firmă. Anamaria a ținut să le împărtășească fanilor ei de pe Instagram imagini de la petrecere.

Citește și

Chiar de ziua ei, Anamaria Prodan a anunțat că i s-a îndeplinit un mare vis, acela de a lansa două volume autobiografice, întitulate „Da, sunt cea mai bună!”. Impresara și-a mărturisit entuziasmul, când a intrat în direct, pe pagina de Facebook a editurii:

”În primul volum este vorba despre viața mea, copilăria mea, de când am deschis ochii până când am hotărât să intru în fotbal și al doilea este strict legat de oamenii dragi cu care lucrez, de transferuri, de jucătorii mei, de antrenorii mei, și cred eu că a ieșit ceva frumos. Am vrut să fie top, am vrut să arate perfect cartea asta”, a declarat impresa.



Anamaria este deja la cea de-a doua carte. Prima i-a dedicat-o mamei sale, căreia îi mulțumește pentru că a îndrumat-o să facă filosofie-filologie, după cum mărturisește vedeta. Iar volumele nou lansate le dedică familiei Prodan-Rechecampf:

”Este o muncă de o viață, este o muncă de familie. De când am deschis ochii mi-am dorit să am o familie puternică, o familie exact cum a avut mama mea și întotdeauna îi spuneam mamei mele: O să ajung mai mare decât ai fost tu. O să mă cunoască lumea și nu o să mai zică: uite-o pe fata Ionelei Prodan, ci toată lumea o să zică: uite-o pe mama Ananamariei Prodan. (...) La mine era musai să duc mai departe numele familiei. De asta, mama când l-a văzut pe Laur (soțul meu semănând cu tatăl meu 99%), a zis ok, acum pot să mor liniștită”, a spus Anamaria.

Iată ce scrie impresara despre ea, într-un fragmen din noua sa carte:

”Când am anunțat că intru în fotbal, am spus așa: femeia perfectă în viață și mai ales în fotbal este aceea care are ochii mai deschiși decât are picioarele și mintea mai mare decât sânii. Sunt atât de setată pe ce am de făcut, atâta încredere în forțele proprii mă definește, sunt atât de temerară, încât orice îmi pun în minte știu că voi realiza!”