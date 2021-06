Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea: „Datorită lui am două fetițe minunate”

În urmă cu mai bine de un an, George Burcea și Andrea Bălan dezvăluiau că s-au despărțit și că sunt în proces de divorț.

După ce s-au separate, actorul a participat la „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, acolo unde a cunoscut-o pe Viviana Sposub, alături de care a început o relație. Iar în acest timp, scandalurile cu fosta soție erau la ordinea zilei, acesta acuzând-o că le-a spus polițiștilor că a plecat de acasă, la volanul mașinii, după ce ar fi consumat substanțe interzise.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a dezvăluit că a îngropat securea războiului și că l-a iertat pe George Burcea.

„Da, l-am iertat pe George Burcea. Dar nu pot spune mai multe, pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia că eram în etape diferite în viață, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el. Datorită lui am două fetițe minunate. Trebuie să existe diplomație și discreție, pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra mai târziu pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți patru. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât. Toată perioada cu separarea, cu divorţul a trecut, a trecut aproape un an de zile de atunci. Acum sunt foarte liniştită şi vreau această latură a vieţii mele să o ţin pentru mine”, a spus Andreea Bălan.

