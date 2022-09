Andreea Bălan, țeapă de 90.000 de euro. Cum a pierdut artista suma exorbitantă

Andreea Bălan a povestit recent despre un eveniment nefericit din viața ei, în care a pierdut 90.000 de euro. Intâmplarea avut loc acum 14 ani, însă artista își amintește și astăzi de momentul în care a pierdut banii economisiți din diferite proiecte.

În urmă cu aproape 15 ani, Andreea Bălan a decis să-și învestească banii câștigați în carieră într-un apartament dintr-un complex imobiliar. Însă, norocul nu a fost de partea ei, iar firma care construia blocurile a dat faliment, patronul fugind cu banii.

La acea vreme, artista și alți 571 de oameni au rămas fără casa și fără banii investiți.

Proiectul imobiliar fusese plănuit de un investitor israelian în zona Domna Ghica, suma încasată de acesta fiind de nu mai puțin de 20 de milioane de euro. La momentul în care firma a dat faliment, doar unul dintre cele patru blocuri promise fusese construit.

"Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii „Dansez pentru tine”, cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo", a declarat Andreea Bălan potrivit viva.ro.

Apartamentul pentru care investise suma exorbitantă urma să fie la etajul 11 al blocului, iar vestea că firma imobiliară a dat faliment și investitorul a fugit cu banii a fost confirmată doar după ce artista a intentat un proces prin intermediul unei firme de avocatură.

"Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă… Am angajat o firmă de avocatură şi s-a făcut un proces", a adăugat vedeta.

Din păcate, problema nu a avut rezolvare, iar Andreea Bălan a rămas cu o pierdere de 90.000 de euro.

Sursă foto: Instagram

