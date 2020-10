Andreea Esca face eforturi la sala de sport, dar e și foarte în formă: "Cine a zis că e ușor?"

Prezintă de aproape 25 de ani Știrile Pro Tv, dar arată la fel de bine ca atunci când și-a început cariera de jurnalistă.

Optimismul de care dă dovadă, atitudinea pozitivă și bucuria de a trăi o ajută în mod clar să rămână tânără, dar pentru un corp tonifiat “ca la 20 de ani” Andreea face și eforturi reale. Mai în glumă, dar mai mult în serios, Andreea a arătat pe contul ei de Instagram câteva din exercițiile care o ajută. E adevărat, chiar și când muncește la sală, Andreea își păstrează umorul și zâmbetul, așa că a însoțit pozele cu observații haioase și un mesaj amuzant pentru instructorul ei:

“Poate nu îmi mai intră sacoul, că jar mănânci!”

“Cine a zis că e ușor? #Josburta”









Andreea a mai postat o imagine de la antrenamente de curând, dar într-un context mult mai serios. Mai precis, a însoțit poza de un îndemn:

Ce vreau cu aceasta postare? Sa va rog sa va inscrieti in echipa mea, sau doar ca sponsor, in cursa virtuala #RaceForCure #raceforthecure.eu ca sa ajutati femeile sa-si poata face teste de prevenire a cancerului! O inscriere( 50 ron ) inseamna ca oferiti o testare! Puteti sa va inscrieti din orice tara deoarece este o “cursa” internationala. Va multumesc! ???? link in bio @fundatia_renasterea codul pentru echipa mea este 534A5EDA!





FOTO: ANDREEA ESCA INSTAGRAM