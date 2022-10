Andreea Tonciu critică femeile cu acid în buze! Mesajul dur transmis de vedetă: „Sunteți vai de capul vostru!”

Andreea Tonciu se mândrește cu faptul că nu și-a făcut, de-a lungul timpului, foarte multe operații estetice, iar pentru femeile care au ales să își injecteze în buze cantități mari de acid hialuronic are un mesaj dur. Iată ce a transmis pe contul ei de Instagram și la cine a făcut referire mai exact.

Fosta asistentă TV se numără printre vedetele din showbiz-ul autohton care preferă să vorbească fără perdea și, bineînțeles, să își exprime propriile păreri în fața internauților, indiferent de reacțiile acestora. Ziua nu a început cu un mesaj de bine din partea Andreei Tonciu, asta pentru că bruneta a deschis subiectul despre femeile care își fac buzele mult prea mari, dar și care își editează fotografiile până când ajung de nerecunoscut.

„Bună dimineața! Da, mă consider scumpă foc, pentru că la vârsta pe care eu o am, nu prea am operații estetice, cum sunt astea botoxate la față. Nu se mai vede nasul, atâta aveți botul. Și vă mai și editați pozele, și eu mi le editez, dar voi vi le editați și sunteți strâmbe în poze, cum facem?! Cum facem, mă, cu voi? Cm facem, că nu e ok. Și mai și ”eu nu fac, eu nu dreg, eu sunt virgină”. Băi, treziți-vă, băi, fetelor la realitate că sunteți vai de capul vostru!”, a spus Andreea Tonciu pe contul său de Instagram.

De asemenea, vedeta a ținut să le ofere și un sfat doamnelor și domnișoarelor care recurg la astfel de intervenții estetice extreme, precizând faptul că în zilele noastre „se poartă finețea”.

„Veniți în București să ce? De ce nu stați acolo la voi, de unde sunteți voi? Veniți în București să ce? Eee, eu știu de ce. Lăsați botul ăla. Fiți mai finuțe. Se poartă finețea. (...) Se poartă de mult, dar na. Vă dau și eu ca sfat, în 2023 să fiți mai finuțe. Ce-ar fi să vă dezumflați toate? Ar fi ceva să vă dezumflați toate, să nu mai stați în botul ăla. Nu se mai vede fața de botul ăla”.

Sursă foto: Instagram/Andreea Tonciu

