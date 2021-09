Un nou cuplu la Hollywood? Angelina Jolie și The Weekend, cină romantică într-un restaurant din Los Angeles

Un nou cuplu pare să se contureze în lumea celebrităților de la Hollywood! Angelina Jolie, încă aflată într-un proces de divorț dificil cu Brad Pitt, și cântărețul The Weekend au fost fotografiați, pentru a doua oară, împreună.

Angelina Jolie a fost discretă în ceea ce privește viața sa personală după ce a avut loc despărțirea dureroasă de Brad Pitt, în anul 2019. Nu s-a afișat public alături de alți bărbați și nici nu a dorit să vorbească despre o altă relație în care ar fi implicată. Cu toate acestea, fotoreporterii au surprins-o alături de The Weekend.

Duminică seara, Angelina și The Weekend au ieșit în oraș, la un restaurant renumit din Los Angeles. Au petrecut două ore și ceva, timp în care au râs și s-au distrat pe cinste, judecând după atmosfera mai mult decât prietenoasă dintre ei. Angelina și The Weekend au sosit separat la restaurantul menționat, însă au decis să plece împreună, fără a afișa totuși vreun semn de afecțiune în fața fotoreporterilor aflați în fața clădirii. În plus, așa cum era de așteptat, au refuzat să răspundă întrebărilor adresate de către jurnaliști și s-au grăbit să urce în autoturismul care îi aștepta.

Atât Angelina, cât și The Weekend au ales ținute all black, iar măștile de protecție, necesare din cauza pandemiei de coronavirus, nu au lipsit. Pentru prima dată ei au fost văzuți împreună pe 30 iunie, la un eveniment care a avut loc în Statele Unite ale Americii.

Sursă foto: Gettyimages

Vezi și: Mamuții sunt readuși la viață!