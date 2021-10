Bănel Nicoliță a vorbit despre plecarea lui din țară: „Nu am nevoie de nimic”

În ultima perioadă, atât presa sportivă, cât și cea mondenă au scris zilnic despre faptul că Bănel Nicoliță a plecat din România, după ce a pierdut toți banii pe care îi câștigase în fotbal.

Mai mult decât atât, informațiile apărute pe internet spuneau că fostul sportiv ar avea și datorii la cămătari și din această cauză a plecat la muncă în străinătate. Doar că Bănel Nicoliță a vorbit cu jurnaliștii de la Fanatik, afirmând că a plecat din România, dar că restul este doar o invenție și că nu are datorii.

„Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație! Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii… Și de asemenea vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni. Mă descurc singur, nu am nevoie de ajutor de la nimeni! Sunt bine, sănătos și doar asta contează”, a spus Bănel Nicoliță.

foto: Getty Images; Profimedia Images

