Bhad Bhabie, suma impresionantă de bani câștigată în doar câteva ore de la înscrierea pe platforma Onlyfans

Danielle Bregoli, cunoscută sub numele de Bhad Bhabie, a luat o decizie radicală după ce a împlinit 18 ani cu câteva zile în urmă.

Cântăreața de rap și-a făcut cont pe Onlyfans, platformă pe care postează imagini si clipuri incendiare, iar fanii s-au abonat pentru a o putea urmări.

În primele șase ore de când s-a înscris pe platformă, Bhad Bhabie a câștigat un milion de dolari, potrivit mărturisirilor făcute de aceasta.

Celebrități precum Cardi B, Bella Thorne sau Jordyn Woods sunt doar câteva dintre cele care și-au creat cont pe Onlyfans.

Blac Chyna, fostă prietenă a lui Kim Kardashian și femeie cu care fratele divei are un copil, cere 50 de dolari pe lună pentru accesarea conținutului postat de ea. Vedeta, care a apărut și în reality show-ul Keeping Up With The Kardashians, le cere fanilor 950 de dolari ca să intre în videocall cu ea.

