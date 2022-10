Bianca Drăgușanu, amenințată de o fană de pe rețelele sociale după ce a refuzat să-i dea bani

Bianca Drăgușanu a avut parte de o situație neplăcută cu o fană de pe rețelele sociale, după ce aceasta i-a cerut bani pentru o operație de micșorare a stomacului. Iată cum a reacționat blondina!

Cu o comunitate de 1,2 milioane de urmăritori pe rețelele sociale, este de așteptat ca Bianca Drăgușanu să primească zilnic mesaje sau comentarii, care nu sunt tot timpul bine intenționate. Recent, fosta prezentatoare TV a povestit într-un Insta Story ce a pățit când o urmăritoare a intrat în contact telefonic cu ea, spunând că are o problema de viață și de moarte.

Se pare că una dintre urmăritoarele Biancăi Drăgușanu, o femeie din Brașov a făcut tot posibilul pentru a intrat în contact cu vedeta, cu intenția de a-i cere 14.000 de euro împrumut, pentru o operație de micșorare a stomacului. Conversația dintre cele două a avut loc telefon, după ce femeia a sunat insistent la atelierul Biancăi Drăgușanu.

„Am primit astăzi cred că zeci de telefoane, zeci de mesaje pe numărul de telefon al atelierului, unde primesc de obicei comenzi și întrebări despre rochiile pe care le fac. O anumită persoană, disperată să dea de mine, că are să-mi transmită ceva foarte important, că e o chestiune de viață și de moarte, voia neapărat să ia legătura cu mine.

Într-un final, m-am lăsat înduplecată și am zis că poate salvez și eu viața cuiva, că de fapte bune sunt bună și sun persoana înapoi, zic: "Bună, sunt Bianca, cu ce pot să te ajut?", la care îmi spune: "Bună, sunt Bianca, mă cheamă la fel ca și pe tine, te apreciez, sunt din Brașov. Este foarte important pentru mine să mă ajuți că sunt disperată, vreau să îți cer 14.000 de euro împrumut că am nevoie să fac tratamente corporale și îți promit că îți dau banii înapoi eșalonat, 1.000 de euro pe lună"".

Bineînțeles, Bianca Drăgușanu nu a luat în serios cererea femeii, moment în care conversația a luat o nouă turnură. Aceasta a încercat să o manipuleze și chiar să o amenințe pe blondină pentru a obține suma de bani.

„Domnule, și m-a ținut asta la telefon vreo 20 minute în care a încercat să mă convingă bunele ei intenții prin care își dorea cu disperare să slăbească și îmi explica că a cheltuit 7.000 de euro pe nu știu ce tratamente corporale, că este campioană la slăbit și la îngrășat. Am încercat să o sfătuiesc, dar ea voia bani de la mine, că-mi dă ea, că ne împrietenim și i-am spus că mie nu-mi trebuie prieteni noi, după care pe un ton foarte obraznic a început să mă așa… nu neapărat amenințe sau jignească că nu are cum, că vrabia mălai visează. Mi-a spus că roata se întoarce și practic a încercat să mă condiționeze cumva că dacă nu-i dau bani, îți dai seama că se întoarce roata și ajung eu la… Nebuno care ești, stai liniștită!”

Update al situației de astăzi. Retardata a început să-mi dea mesaje vocale pe numărul de telefon de pe care am sunat-o și a început să mă amenințe, dar mă amenință că spune că merge la televizor și spune ea despre mine și o să facă ea ce am făcut eu când am devenit celebră, să fie un fel de eu. Ești prăjită rău de tot!”, a povestit Bianca Drăgușanu.

Sursă foto: Instagram

Vezi și: