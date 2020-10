Billie Eilish, apariție neașteptată la plajă. Cum a fost fotografiată una dintre cele mai în vogă artiste ale momentului

Billie Eilish a fost fotografiată pe o plajă din Malibu, în timp ce se relaxa alături de fratele ei, Finneas.

Cea mai în vogă artistă a momentului a ales să nu iasă în evidență prin vestimentație, așa că a ales să poarte un costum de baie negru, special pentru surf.

Cariera tinerei de 18 ani a explodat în ultimele luni, mai ales după ce a fost ales să interpreteze coloana sonoră a producției No Time To Die, din seria James Bond, care urmează să fie lansat în aprilie 2021.

Billie (18 ani) și Finneas (23 de ani) au o relație specială, fratele ei fiind cel care i-a produs albumul de debut din 2019, When We All Fall Asleep, Where Do Wo Go?. La premiile Grammy, Billie Eilish a obținut șase trofee.

În urmă cu câteva zile a fost lansat și videoclipul piesei No Time To Die, unul prin de dramatism și mister.

