Brooklyn Beckham și Nicola Peltz și-au amânat nunta. Motivul pentru care cei doi au luat această decizie

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz se pregătesc de nuntă, însă au amânat frumosul eveniment din cauza pandemiei.

Inițial, cei doi au oferit ca dată de organizare a ceremoniei septembrie 2021, dar între timp au reprogramat pentru anul 2022.

Surse din anturajul cuplului au mărturisit că Brooklyn și Nicola deja s-au căsătorit, iar peste doi ani își doresc să sărbătorească alături de cei dragi.

Cuplul a anunțat logodna în iulie, iar acum pun la punct detaliile pentru nunta care ar urma să aibă loc în două locații, la reședința familiei Beckham, din Cotswolds, dar și în Florida.

Fiul cel mare al lui David Beckham și-a cerut iubita de soție, iar ea a spus un mare DA. Cei doi au făcut marele anunț pe rețelele sociale.

Aleasa lui este Nicola Peltz, o actriță de 25 de ani cu care are o relație din octombrie 2019. Tânăra și-a făcut debutul în filmul The Last Airbender (2010), dar e cunoscută pentru rolul Tessa Yeager din al patrulea film din seria Transformers – Age of Extinction.

