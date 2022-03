Cât de mult a afectat-o războiul din Ucraina pe Irina Rimes: “Mi-a luat ceva să-mi revin!”

Irina Rimes și-a deschis sufletul în fața fanilor printr-o postare emoționantă, în care a vobit despre cât de mult a afectat-o războiul din Ucraina. Artista a povestit că a amânat toate proiectele care le avea și momentan se află la Paris.

“Mi-a luat ceva să-mi revin. În primele zile nu puteam gândi. Mi-am sunat părinții, fratele, rudele. Panică! N-o să dau detalii pentru că sunt prea intime, dar războiul ne-a afectat pe mai multe paliere. Acum sunt in Paris și oamenii ma întreabă - “Cum e la voi? România ce zice? Ah, dar familia ta e in Moldova, nu? Voi aveți Transnistria! Da’tu n-aveai rude in Rusia?! Ei ce zic?” Zilele trecute am asistat la o discuție la telefon în care soția primea vestea ca soțul ei este rănit și că nu știu în ce spital se află. În secunda doi am avut cel mai laș și egoist gând: “ce bine că nu sunt in locul ei…”Războiul scoate demonii din oameni. Nu sunt nici pe departe utopistă, dar prea mult s-a muncit să se ajungă la pacea pe care o trăiam la începutul lui Februarie 2022. Vor trebui sa treacă generații să spele ura, propaganda și restul deșeurilor pe care le lasă în urmă fiecare tanc care înaintează. Ura și propaganda există de mulți ani, istoria o știm, dar n-au fost niciodată atât de periculoasa ca acum”, și-a început Irina Rimes mesajul postat pe Instagram.



Artista a mai povestit că avea de lansat un album și un film în 18 martie: “Concerte, campanie de promovare, sufrageria, activități cu voi… am amânat tot. Nu-mi ardea de lansări. Când a ieșit “Ba ba ba”, am primit notificare pe YouTube că am lansat piesa, m-am bucurat, am știut ca o sa va placa, am lăsat-o așa. Acum trebuie să mă gândesc când voi lansa albumul “Acasă” și dacă e vorba de săptămâni sau luni”.

Cântăreața care se află la Paris a mai spus că acum încearcă să se adapteze la noua realitate. Irina a povestit și că a făcut o vreme voluntariat pentru refugiați la aeroport.

În tot acest decor sumbru, Irina rămâne optimistă: “Eu cred că iubirea și bunătatea vor salva lumea. Am văzut oameni făcând posibil din imposibil. Fiecare faptă/ gând/ intenție rea trebuie să fie compensată de 10 ori. Pentru fiecare om rău de pe planetă trebuie să fie cel puțin unul bun în aceeași măsură. Ajutorul este ceva ce se învață, e ceva care se poate răspândi la fel cum se răspândește o cultură. Bunătatea este transmisibilă. Un om necăjit care a fost ajutat intr-un moment greu al vieții lui, cel mai probabil, va face la fel pentru altcineva. Și cine crede invers, înseamnă că n-a dat destule șanse omenirii sau pur si simplu nu vrea să deschidă ochii.

Au fost artiști care au schimbat lumea, visând copilăresc la pace, la iubirea necondiționată, bunăstarea și fericirea tuturor oamenilor indiferent de religie, rasă sau naționalitate.

Pentru toți copiii și adolescenții care mă urmăresc, pentru toți oamenii care nu mai cred în asta: fiți buni, fiți înțelegători, iubiți oamenii, iubiți natura. Este singurul sentiment din care se poate naște pacea. Faceți bine din iubire, nu din interes. Iubiti necondiționat, nu din interes. Ajutați cât de mult puteți, niciun efort nu este in zadar. Se vor întoarce sub o formă sau alta în societate, respectiv înapoi la tine. Asta e lecția pe care am învățat-o în aceste 4 săptămâni”.

