Ce a postat Alexandra Stan pe Instagram, după miezul nopții! Le-a dezvăluit fanilor ce face zilnic

Nu mai este niciun secret că Alexandra Stan le arată fanilor tot ce face ea, fie în spațiul public sau în intimitate, iar de această dată vedeta și-a surprins din nou urmăritorii de pe Instagram.

Celebra cântreață a postat la story, imediat după ce a trecut de miezul nopții, cum își ocupă ea timpul, dându-le de înțeles internauților că face sport acasă, după ora 00.00. Alexandra Stan le-a arătat fanilor ei atât un filmuleț din timpul unui antrenament, cât și o poza realizată după ce a terminat de făcut sport și își ține pisica în brațe.

„Nu am făcut în viața mea sport zi de zi timp de 20 de zile. Maximum de patru ori pe săptămână. Dar să mă trezesc zilnic gândindu-mă că trebuie să beau minimum șapte pahare de apă și să mănânc sănătos și să-mi fac timp să fac măcar 20 de minute de sport? What? Who's this new girl? Me! Proud of my journey! There's destination! Bravo, Alexandra”, a scris artista pe story.

