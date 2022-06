Ce i-a transmis Gerard Pique tinerei cu care ar fi înșelat-o pe Shakira

Nu mai e cale de împăcare între Gerard Pique și Shakira! Cel puțin așa scriu ziarele din Spania, care notează că între starul Barcelonei și chelnerița pe care a cunoscut-o într-un club ar fi mai mult decât o simplă aventură.

Artista și fotbalistul s-au despărțit după 12 ani de relație și doi copii împreună.

Cine e tânăra cu care Pique ar fi înșelat-o pe Shakira

Pique a fost acuzat că ar fi înșelat-o pe mama copiilor săi cu o chelneriță tinerică. Potrivit jurnaliștilor de la Informalia El Economista, domnișoara lucrează în clubul de noapte „La Traviesa” și este prietenă cu nevasta lui Riqui Puig, mijlocaș la Barcelona și coleg cu Pique.

Aceiași jurnaliști au scris că Gerard Pique ar fi amorezat de tânăra de 22 de ani, căreia i-ar fi transmis la scurt timp după despărțirea de Shakira că “ești prima mea doamnă”.

Jurnalistele Laura Fa și Lorena Vasquez au făcut câteva dezvăluiri despre misterioasa domnișoară care i-a luat mințile lui Gerard Pique.

“Numele ei începe cu inițiala C. Are 22 de ani, este blondă, studentă și model la evenimente (…) Are pomeții foarte definiți. Nu este una dintre acele fete cu chip de păpușă", a declarat Laura Fa pentru Marca, potrivit Sportsskeeda.

“Nu pot spune exact ce fel de relație are Pique cu acea tânără, pentru i-aș face rău Shakirei", a spus și jurnalista Lorena Vazquez.

Tot presa din Spania scrie că lucrurile nu mai funcționau de câteva luni bune în cuplul Shakira-Pique. Mai mult, chiar fotbalistul este cel care și-ar fi dorit să se despartă de artistă și ar fi plecat de mai multe ori de acasă.

Cântăreața columbiană ar fi angajat chiar detectivi pentru a demonstra infidelitatea partenerului ei. Shakira ar fi fost devastată când a aflat de existența tinerei care l-a cucerit pe fotbalist și ar fi încercat de mai multe ori să-l convingă să se întoarcă în sânul familiei, dar nu a avut succes.



Fotografii: Getty Images