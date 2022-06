Cine e tatăl fiicei lui Amber Heard. Bursa speculațiilor, după procesul pierdut în fața lui Johnny Depp

Amber Heard și-a dorit dintotdeauna un copil, dar a avut de înfruntat probleme de sănătate până a reușit să devină mamă. Tatăl fiicei lui Amber Heard rămâne un mister, însă speculațiile s-au întețit după procesul pierdut în fața fostului soț , Johnny Depp.

Amber Heard și-a anunțat admiratorii, în iulie 2021, că este mama unei fetițe care a venit pe lume în luna aprilie. Vestea i-a șocat pe mulți din anturajul ei, mai ales că nimeni nu știa că a fost însărcinată.

„Acum patru ani, am decis că vreau să am un copil. Am vrut să o fac în propriile mele condiții”, a scris actrița, alimentând convingerea că a apelat la o mamă-surogat.

Fetița, care a primit numele Oonagh Paige, a devenit principalul ei scop în viață .



Bursa zvonurilor: cine e tatăl fiicei lui Amber Heard

În afară de Johnny Depp, actrița de 36 de ani a avut relații serioase cu actorul James Franco și cu miliardarul Elon Musk. Ultimul a apărut în viața ei la Met Gala 2016, moment care a fost, de fapt, începutul unei frumoase prietenii.

Internauții cred că Elon Musk este tatăl fiicei lui Amber Heard, deși nici ea, nici el nu au confirmat. Actrița a declarat public că joacă și rol de mamă, și rol de tată pentru Oonagh Paige.

Alte surse susțin că Amber Heard a folosit material seminal donat, iar identitatea tatălui fiicei sale este imposibil de determinat.

De unde vine numele fiicei lui Amber Heard

Puținele informații pe care le-a făcut publice despre fiica ei se referă la al doilea prenume al fetei – Paige. Acesta provine de la mama actriței, care a murit în mai 2020, cu un an înainte ca Amber să devină mamă.

Celălalt prenume – Oonagh – are origini irlandeze, cu rezonanță celtică. Numele, care se traduce miel, este unul extrem de rar pentru fetițe în zielele noastre. Conform unei statistici recente, în 2021 doar patru fetițe din Irlanda au primit prenumele Oonagh.

Fotografii: Getty Images/Amber Heard Instagram

