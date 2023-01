Cine este soția Faimosului DOC de la Survivor România 2023? Artistul s-a căsătorit în 2019

DOC se numără printre cei mai cunoscuți artiști în rândul fanilor muzicii underground, iar piesele sale se află mereu pe primele locuri. Mulți îl cunosc doar de pe scenă, căci este foarte discret atunci când vine vorba despre viața lui personală.

DOC, pe numele său real Vlad Munteanu, a acceptat marea provocare a show-ului Survivor România 2023. Luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro în echipa Faimoșilor, iar în primele trei ediții din această săptămână le-a dovedit celor de acasă că vrea cu orice preț să își depășească limitele.

Concurentul de la Survivor România 2023 are 43 de ani și este căsătorit, însă vorbește foarte rar despre acest lucru. Nunta a avut loc în 2019, într-un cadru restrâns, iar soția sa, frumoasa Anca Cristina, i-a dăruit și o fetiță.



Despre femeia care l-a făcut tată pentru prima oară nu se cunosc multe lucruri, dar știm că îl susține din toate punctele de vedere și îl urmărește cu sufletul la gură în timpul experienței sale din Republica Domicicană, dovadă fiind chiar postările sale din mediul online.



Vlad Munteanu activează în industria muzicală din anul 1997

DOC, alături de Deliric (Răzvan Eremia) și Vlad Dobrescu, au înființat în 1999 trupa C.T.C (Controul Tehnic de Calitate), dar și primul label de muzică hip-hop: Facem Records.



În anul 2010, actualul concurent de la Survivor România 2023 a lansat „Scăpat de sub control”, primul lui album solo. De asemenea, Vlad Munteanu a avut mai multe colaborări de succes cu artiști precum Maximilian, Guess Who, Raku sau Cabron.

„Lumea care mă știe, știe că iau provocări de genul foarte în serios. Nu aveam cum să ratez asta. Am făcut sport toată viața, am făcut o grămadă… fizic nu mi se pare că o să am probleme. Dar psihici… nici nu știi, n-ai fost pus niciodată într-o astfel de situație. Nu știu ce va ieși de acolo. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. Înțeleg că la Survivor e ceea ce numim regim comunist. Adică mâncăm toți… nimic”, a spus DOC înainte de Survivor România 2023.

