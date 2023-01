Cine este soția lui Robert Moscalu, Războinicul de la Survivor România 2023

Survivor România, cel mai aștetat show al anului, a adus în fața telespectatorilor 24 de concurenți pregătiți să își testeze limitele. În echipa Rzboinicilor se află și Robert Moscalu, pe care cei de acasă au avut ocazia să îl cunoscă, însă nu mulți știu cât de frumoasă este soția sa! Iată cum arată Iup Armanda

Robert Moscalu a acceptat provocarea Survivor România 2023, iar în prezent se află în Republca Dominicană, acolo unde se luptă cu propriile limite, dar și cu jocurile fizice sau psihice.

Telespectatorii l-au văzut deja cum se descurcă în competiție și știu că înainte de a părăsi țara a mărturisit că va simți dorul celor de acasă, în special pe cel al soției sale. Despre el se cunosc multe lucruri, dar în spatele concurentului ambițios de la Survivor se află o femeie puternică, mai exact soția sa.

Războinicul și Iup Amanda s-au căsătorit în urmă cu doar câteva luni, potrivit postărilor din mediul online. De asemenea, tânăra are proferia de hairstylist și este apreciată de multe persoane, având în vedere numărul urmăritorilor.



Robert Moscalu, de la barman în Constanța, la Războinic în Dominicană

Concurentul de la Survivor România 2023, de origine din Murfatlar, s-a stabilit în Constanța alături de partenera sa de viață, oraș în care este recunoscut pentru meseria sa.

A fost barman în două locuri din Constanța: Ammos by Blue Beach și Hotel Opera, iar înainte de plecare le-a promis celor care îl urmăresc în mediul online că va da tot ce are mai bun pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

„Vreau sa va multumesc pentru toate mesajele si sustinerea de care am avut parte pana acum, inseamna enorm pentru mine! Promit sa dau tot ce am mai bun in lupta pentru titlul de Survivor Romania 2023”, scria atunci Robert.

Sursă foto: Instagram

