Connect- R și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look. Cum și-a vopsit părul

"Tu cine ești? M-am întrebat de multe ori: "ești artistul sau ești omul?" Și am găsit un răspuns care să mulțumească pe toată lumea. Sunt și artistul dar și omul, doar că mi-am dat seama că, dacă continui să mă identific prea mult cu artistul, risc sa fiu dezamăgit. Când tineretea va trece, când cariera va apune, ce voi face? Voi îngropa jumătate din mine? Și atunci am zis: "nu dom'le, eu sunt Omul!" Dar în viziunea mea omul era = Eu insurat, Eu tată, Eu cel ce a reușit în viață, Eu cel ce am adunat bani, respect, recunoștință. Păi și dacă divorțezi, ce o să zică lumea?!? Și când va crește cea mică, eu nu voi mai fi tată și dacă pierd toți banii pe care i-am strâns? Implicit nu mă mai învârt în cercurile înalte ale societății. Dacă ajung înapoi la munca de jos, ce va spune lumea?"