Courtney Stodden, supranumită “Mireasa minoră”, s-a logodit. Cine e bărbatul care a cerut-o de nevastă

Courtney Stodden a devenit cunoscută în 2011, când s-a căsătorit cu actorul Doug Hutchinson. Motivul? Blonda avea pe atunci doar 16 ani, iar actorul avea 51 de ani. Presa a numit-o “Mireasa minoră”, iar relația controversată dintre cei doi a ținut mult timp prima pagină a ziarelor.

Cuplul a divorțat în 2020, după aproape 10 ani de căsnicie, iar blonda i-a adus acuzații grave fostului soț. Stodden s-a plâns că n-a fost prima adolescentă pe care Doug Hutchinson ar fi sedus-o. “După divorț, am aflat că nu am fost prima adolescentă. Și, cel mai rău, nu am fost nici ultima”, declara Courtney după despărțire.

Courtney și Doug, pe vremea când formau un cuplu (Foto: Getty Images)

Blonda și-a revenit rapid după divorț și are deja un logodnic. Courtney Stodden (26 de ani) le-a dat vestea fanilor de pe Instagram, acolo unde a postat un filmuleț în care și-a etalat diamantul uriaș de pe deget. “Am spus DA, iar inelul este atât de frumos!”, a scris modelul pe contul de socializare.



Viitorul soț al lui Cortney este afaceristul și producătorul de film Chris Sheng. Bărbatul are 41 de ani și o avere impresionantă. Doar casa în care locuiește în Beverly Hills este estimată la 3 milioane de dolari.



“Asta s-a întâmplat. Nu a fost cum am plănuit, dar momentul a fost potrivit. Am ceru-o pe dragostea vieții mele și ea a spus Da. Mă simt atât de binecuvântat și norocos”, a scris și bărbatul pe contul de Instagram, potrivit Page Six.

Fotografii: Getty Images/ Instagram

