Cum au apărut la piscină fiicele lui Demi Moore și ale lui Bruce Willis. Rumer și Talulah, fermecătoare în costum de baie

Rumer Willis și sora ei Tallulah și-au etalat siluetele suple, în timp ce se relaxau la o piscină. Fiicele lui Demi Moore și ale lui Bruce Willis au ales să-și ia rămas bun de la vară, pozând senzual în bikini, spre entuziasmul fanilor.

Rumer, în vârstă de 34 de ani, poartă un bikini alb, din două piese, care îi scoate în evidență abdomenul plat. Cu o silueta de invidiat apare și sora ei Tallulah, în vârstă de 28 de ani, care a ales o bustieră albastră și o pereche de slipi de culoare verde metalic.



Rumer Willis and sister Tallulah bare their bikini bodies as they say goodbye to summer https://t.co/wdNI9rSFxj