Dragoș Bucur a renunțat la rețelele sociale și are un motiv întemeiat: „E o discuție foarte delicată”

Social media e un mediu ispititior în care, dacă intri, trebuie să joci după reguli uneori greu de acceptat. Dragoș Bucur crede că rețelele sociale nu sunt pentru el și explică de ce.

Dacă cineva ți-ar spune că drumul pe care ai pășit duce spre o capcană, ai mai merge în direcția aceea? Social media este un mediu imperfect, în care cei mai mulți oameni vor să pară altceva decât sunt.

Dragoș Bucur spune că rețelele sociale nu sunt pentru el, iar explicația e simplă.

„E o discuție foarte delicată și sensibilă. Care e șmecheria, de fapt, să afle lumea ce am mâncat eu la micul dejun sau cu ce m-am îmbrăcat sau ce poze mișto am făcut eu pe unde am fost? Mi se pare că hrănim așa un monstru care crește și nu se mai satură niciodată. Și, vorbind din perspectiva mea, îmi face rău”, a declarat Dragoș Bucur pentru PROTV.RO .

Prezentatorul emisiunii Visuri la cheie crede că scăderea interesului pentru rețelele sociale ține și de vârstă. Tinerii se simt în largul lor în acest mediu, care le alimentează zi de zi dorința de a-și expune în public viața privată.

„Cred că are legătură cu vârsta, cred că se creează o altă ierarhie în viața oamenilor odată cu trecerea anilor. Am vorbit de curând cu fata mea, care e la vârsta adolescenței, despre chestia asta cu publicul, cu așa-zisele vedete din România și din afară... Care-i treaba? De fapt, nu e nicio valoare acolo. Dacă e o valoare, e prin produsul pe care-l arăți. Dacă ești un artist, important e ce produs prezinți”, mai spune vedeta PRO TV.

Dragoș Bucur și echipa Visuri la cheie sunt pregătiți să vă aducă emoția unor transformări miraculoase, odată cu debutul noului sezon al emisiunii.

Din 15 septembrie, în fiecare seară de miercuri, ora 20:30, fiți gata pentru noi povești de viață care se rescriu la Visuri la cheie!

Fotografii: Valentin Răzvan

