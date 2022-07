Drama lui Alex Delea! A fost crescut de trei femei, fără prezența tatălui

Alex Delea a oferit un interviu de suflet în cadrul căruia a spus care este cea mai mare dramă a vieții lui.

Alex Delea este câștigătorul competiției Survivor România 2022. Acesta a reușit să cucerească publicul atât datorită personalității sale, cât și prin prisma faptului că aducea foarte multe puncte echipei sale. Deși este foarte apreciat și pare că ar avea o viață absolut perfectă, adevărul este că tânărul a suferit o mare dramă în viața lui.

Câștigătorul Survivor România a crescut fără tată, ajutat doar de cele trei femei extrem de importante din viața lui: mama, bunica și mătușa. Acesta susține că nu simte lipsa prezenței paterne deoarece nu a avut-o niciodată și nu cunoaște sentimentul de a avea un tată.

„Faptul că am fost crescut de trei femei (n. red. mama, bunica și mătușa) mă pune în situația de a nu putea face o comparație cu a fi crescut de tată și mamă. Nu am avut o prezență masculină în viața mea. Dar sunt foarte fericit! Nu am avut niciodată un tată, prin urmare nu îi simt lipsa. Nu știu cum este”, a declarat el pentru viva.ro.

Alex Delea a ținut să sublinieze și faptul că are o relație extrem de bună cu mama și bunica lui. Se pare că femeia care i-a dat viață a devenit sprijinul său principal.

„Relația mea cu mama este una specială, este prietena mea, avocatul meu, cu ea mă sfătuiesc în viață despre orice. Dacă nu ar fi ea, nu aș ști pe unde să o iau în viață. Iar mamaia este bebelușul meu, este o dragoste aparte, este totul, inimioara mea. (zâmbește)”, a adăugat el pentru sursa menționată.

