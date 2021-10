Elena Merișoreanu s-a vindecat de coronavirus și a fost externată. Cum se simte în prezent artista 

Elena Merișoreanu s-a numărat printre cei care s-au infectat cu noul coronavirus. Artista a fost internată timp de aproximativ două săptămâni, iar medicii au ținut-o sub atentă supraveghere. Starea ei de sănătate s-a ameliorat, iar cântăreața a fost externată.

Elena Merișoreanu a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus în urmă cu două săptămâni, iar vârsta artistei i-a determinat pe medici să o interneze pentru a putea supraveghea îndeaproape evoluția bolii. Pe 3 ocotombrie, rezultatul la testarea pentru coronavirus a fost negativ, iar medicii au decis că artista se poate reveni în sânul familiei.

Cântăreața de muzică populară a dezvăluit că lupta pe care a purtat-o cu virusul care continuă să facă ravagii în întreaga lume nu a fost deloc ușoară.

"Sunt acasă, mi-am făcut plimbarea prin curte. Ce bine e acasă! În spital erau prea mulți bolnavi, erau foarte mulți tineri bolnavi, cu vaccinul făcut. Eu am avut noroc cu vaccinul, la vârsta mea, cu ce probleme de sănătate am, puteam să nu mai fiu. Îngrijirea celor din spital m-a lăsat fără cuvinte, de la femeia de serviciu până la doctori, asistente. Au răni de la măști, iar pe doamna doctor nu am mai recunoscut-o, când la externare și-a dat masca jos. Oamenii aceștia chiar muncesc", a declarat Elena Merișoreanu, la scurt timp după externare.

