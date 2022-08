Emil Rengle a dezvăluit ce a făcut la Untold: „În prima seară mi-am dorit să agăţ fete şi asta am făcut”

Concurent în ultimii ani, printre altele, la „Românii au talent”, „Ferma. Orășeni vs. Săteni” și „Survivor”, Emil Rengle a fost în centrul atenției și la Untold.

Celebrul dansator, care în urmă cu mai mulți ani dezvăluia că este bisexual, a spus cum s-a distrat la festivalul din Cluj, afirmând că în prima seară a vrut să pupe mai multe fete.

„În prima seară mi-am dorit să agăţ fete şi asta am făcut. Am pupat foarte multe fete. Asta a fost în prima zi. În a doua m-am odihnit. Odată ce te expui şi lumea te cunoaşte, e ca şi cum te percep ca pe un prieten. Ei ştiu cum eşti, cum te comporţi şi eşti mai apropiat de ei. În ultima perioadă m-am dus la gym, uite ce biceps am făcut! Mă duc cu băieţii la gym, încep să se vadă pătrăţelele şi cred că şi ăsta e un motiv pentru care atrag lumea către mine şi n-am cum să le zic nu”, a spus Emil Rengle, potrivit celor de la Libertatea.

Vezi și: Sunt celebru, scoate-mă de aici! - Primele imagini din junglă: Ce se va întâmpla în cel mai așteptat show al toamnei