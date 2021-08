Fanilor nu le-a venit să creadă. Cum arată Kylie Minogue necoafată și fără pic de machiaj

Kylie Minogue este cea mai populară artistă australiană din toate timpurile. La 53 de ani, cântăreața continuă să cucerească publicul cu talentul de neegalat și cu zâmbetul ei carismatic.

Recent, Kylie Minogue și-a surprins fanii de pe Instagram cu o fotografie în care apare cu ochelari, nemachiată, și cu părul strâns. Poza, făcută undeva în grădină, o arată ca pe o pe femeie obișnuită, încât este greu de crezut că în imagine apare chiar celebra cântăreață.

Interpreta hit-ului „Can't Get You Out Of My Head” a decis să le arate fanilor cum este ea în viața de zi cu zi, iar inițiativa a fost extrem de apreciată. „Bună dragilor, vă transmit îmbrățisări și pupici”, a descris ea postarea.

„Arăți grozav fără machiaj”, „Îmi place foarte mult când te văd cu un look natural. Ești minunată”, „Mai multe poze de genul acesta”, „Ești cu adevărat fermecătoare”, „Arăți grozav chiar și fără machiaj”, „Aceasta este o fotografie superbă”, i-au scris fanii entuziasmați de apariția vedetei.





Kylie se bucură și de o siluetă de invidiat. Timpul parcă s-a oprit în loc pentru interpreta australiană. Ea are aceeași talie ca în tinerețe.

Sursă foto: Instagram/ kylieminogue

Vezi și: Femeia Alege: o nouă emisiune, în curând pe PRO 2