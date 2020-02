Fetița prințului Nicolae a făcut patru ani. Ce mesaj emoționant a postat mama ei, Nicoleta Cîrjan

Fiica Nicoleta Cârjan și a fostului prinț Nicolae, nepotul regelui Mihai, a împlinit 4 ani.

Anul trecut, fostul prinț Nicolae al României a anunțat că a efectuat testul de parternitate pentru a stabili dacă, într-adevăr, copilul Nicoletei Cîrjan, tânără cu care a avut o relație sentimentală, este al lui.

"În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legala fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider ca orice aspect legat de viata acestuia este de natura strict privata. Din dorința expresa de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să încetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect", a scris pe Facebook fostul principe.

Acum, fetița fostului prinț Nicolae a împlinit 4 ani, iar mama ei a făcut o postare emoționantă pe contul de Facebook.

”Patru ani de când am cunoscut Minunea! Sunt binecuvântată. Și recunoscătoare pentru toți oamenii minunați care ne sunt alături. Pentru mine au fost, cu siguranță, cei mai grei ani din viața mea, dar și cei mai frumoși. Sunt foarte fericită că am ieșit întregi amândouă din acești primi ani, sunt convinsă că tot ce vine va fi mai ușor și mai fain”.

Foto: Facebook