Filmare șocantă cu Amber Head! A luat droguri în sala de judecată, în mijlocul procesului cu Johnny Depp?

Johnny Depp și Amber Heard au, poate, cel mai mediatizat proces de pe planetă din ultimii ani, iar camerele de filmat sunt aproape non-stop pe ei, mai ales în sala de judecată.

Pe lângă declarațiile pe care le-au făcut și acuzațiile pe care și le aduc reciproc, cei doi sunt în centrul atenției și datorită gesturilor pe care le fac. Dacă Johnny Depp a preferat să fie glumeț și să răspundă amuzant la unele întrebări, reușind să-i facă pe toți cei prezenți în sală să râdă, Amber Heard a izbucnit de multe ori în plâns, atunci când a povestit prin ce chinuri a trecut în timpul relației cu actorul.

Miza procesului fiind una foarte mare, Amber Heard îi cere lui Johnny Depp 100 de milioane de dolari pentru violență domestică, iar Johnny Depp îi cere lui Amber Heard 50 de milioane de dolari pentru defăimare, era de așteptat ca fiecare mișcare a celor doi să fie atent urmărită nu doar de presă și de autorități, ci și de internauții pasionați de lumea mondenă.

Așa se face că Amber Heard este pusă la zid pe rețelele de socializare din cauza unei filmări care este de-a dreptul șocantă: actrița pare că ia droguri chiar în sala de judecată, în mijlocul procesului cu Johnny Depp, după cum notează spaniolii de la Marca.

sniffing cocaine in the middle of your testimony is the craziest thing I ever saw in a court casepic.twitter.com/liGPFtrQBi