Garbine Muguruza se distrează în România pe muzica lui Puya

A fost eliminată de la Wimbledon, așa că și-a luat vacanță mai devreme. Garbine Muguruza (locul 12 WTA) a vizitat locuri frumoase din România și a ascultat mizică rap semnată Puya.

Garbine Muguruza a vizitat Parcul Național Piatra Craiului și Peștera Dâmbovicioara. Jucătoarea de tenis are câteva zile de vacanță, pe care a ales să le petreacă în țara noastră.

Un admirator al jucătoarei din Spania, desemnat cel mai înfocat susținător al ei, a postat pe Twitter un clip în care Muguruza ascultă piesa Undeva în Balcani, a lui Puya feat. George Hora.

Vezi VIDEO mai jos!

Garbiñe Muguruza stories of the Day (06/07)

Mix of all. Road trip in Romania ???????????????? at Pestera Damboviciora pic.twitter.com/OkXiMPEC3w