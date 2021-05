Gina Pistol, imagine impresionantă la două luni după ce a devenit mamă: "Normalitatea asta e atât de frumoasă"

Smiley și Gina Pistol trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor.

Cei doi au devenit părinții unei fetițe, iar de atunci universul lor se învârte în jurul micuței Josephine. Partenera lui Smiley este prezentă pe rețelele de socializare, unde le împărtășește urmăritorilor săi fotografii și detalii din viața lor, dar le și cere sfaturi atunci când are nevoie.

De curând, Gina Pistol a publicat o fotografie în care apare îmbrăcată în costum de baie, scopul fiind conștientizarea schimbărilor pe care le suferă corpul unei femei după sarcină și după naștere, dar și acceptarea acestuia așa cum este.





"Am trecut prin sarcină, perioadă în care nu m-am blamat niciodată pentru vreun kg în plus (și am avut destule ????). Dar cum aș putea face asta, când acest corp mi-a oferit cea mai mare minune a vieții? Este un templu, care a oferit dragoste și protecție timp de 9 luni copilei mele, iar acum nu-mi mai rămâne decât să-i ofer ofrande.

Echilibrul cu tine însăți contează cel mai mult așa că ai grijă de tine, de sufletul și de corpul tău.", a scris vedeta în dreptul imaginii.

sursa foto: Instagram Gina Pistol/Smiley