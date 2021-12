Gina Pistol, noi probleme de sănătate: "Nu mai rezist! Mă doare în valuri"

În ultima perioadă, Gina Pistol se confruntă cu o serie de probleme de sănătate. Iubita lui Smiley a publicat pe reţelele de socializare un mesaj în care le povesteşte fanilor săi prin ce trece, dar în acelaşi timp le cere acestora şi câteva sfaturi.

Citește și Orașul din România care a anulat REVELIONUL pe ultima sută de metri

Pentru că se confrunta cu serioase dureri de cap provocate de probleme la cervicală, Gina Pistol a fost interesată de o pernă specială care să îi ofere confort.

„Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme, nu dorm într-o poziție bună, am și probleme cu cervicală, dacă știți, dacă ați folosit vreo pernă care ajută la asta, recomandați-mi, vă rog din suflet, că nu mai rezist cu durerea asta de cap. Mă doare în valuri, am momente când nu mă doare, puține, dar și când mă doare îmi vine să-mi plâng de milă”, le-a transmis Gina Pistol fanilor săi de pe Instagram.

Nu este singura neplăcere cu care se confruntă proaspăta mămică:„Eu de la o vreme sunt fără energie, nu numai fizic, ci și psihic”.

„Din cauza stresului… Eu așa cred”

Partenera lui Smiley a povestit că are și episoade în care urticaria nu îi dă pace. Crede că a dezvoltat această afecțiune din cauza stresului. Pentru a stabili cauza exactă a problemei și pentru a primi un tratament adecvat, aceasta și-a făcut programare la un medic imunolog.

”După ce că am început să fac urticarie din cauza stresului… Eu așa cred. Nu știu, am o programare la un imunolog. Deci după ce am făcut urticarie, mai nou, mi-a ieșit și herpes. Le-am bifat aproape pe toate. Dacă mai e cineva pe aici care se confruntă cu problema asta, cu urticaria, lasă-mi mesaj și spune-mi care este cauza la tine și ce soluție ai găsit. Eu nu înțeleg de ce. Pur și simplu. Ori mă mănâncă palmele, ori tălpile, ori îmi apar pe corp. Apar și dispar”, a spus Gina Pistol.

Gina Pistol a devenit pentru prima dată mamă pe 9 martie 2021. Vedeta și partenerul ei, Smiley, au fost discreți până acum în ceea ce o privește pe fiica lor, Josephine. Cei doi continuă să protejeze intimitatea fiicei lor, căreia nu i-au arătat încă fața în imaginile pe care le postează deseori pe social media, acolo unde își țin la curent fanii cu diferite activități din viața personală și profesională.

Foto; Instagram