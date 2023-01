Ion Bogdan Codorean, doctorul care l-a operat pe Cătălin Măruță, noi detalii despre intervenția chirurgicală

Dr. Ion Bogdan Codorean, unul dintre cei mai respectați chirurgi ortopezi din România, recent ales Președinte al Societății Române de Artroscopie și Traumatologie Sportivă, declară că rupturile de ligamente încrucișate, așa cum a avut și prezentatorul Cătălin Măruță, sunt, alături de rupturile de menisc, printre afecțiunile care duc la cele mai multe intervenții chirurgicale ortopedice în România, cu o rată de succes și de recuperare completă de 94%.

„Rupturile de ligamente încrucișate apar de obicei printr-un mecanism de torsiune la nivelul genunchiului sau prin hiperextensie și se pot produce în timpul practicării unui sport, al unor sărituri peste obstacole sau banal, în timpul activităților zilnice, precum coborârea scărilor cu neatenție. Ele apar cu preponderență la persoanele active, tinere, iar cei mai mulți dintre pacienții care ajung la operație au între 18 și 55 de ani. Operația de ruptură de ligament, care durează de obicei în jur de o oră, o oră și jumătate, se face artroscopic, cu ajutorul camerei de luat vederi introduse în genunchi, iar ligamentul încrucișat anterior rupt se înlocuiește cu un grefon care, de obicei, se preia de la pacient sau este unul artificial. De cele mai multe ori, în urma acestei intervenții chirurgicale, pacienții se reîntorc în siguranță la sport, la mișcare și la o viață normală într-un interval de 5-6 luni, însă asta depinde de felul în care își fac recuperarea”, explică dr. Ion Bogdan Codorean, care avertizează că amânarea operației de ruptură de ligament încrucișat poate genera instabilitate, apoi ruptură de menisc și de cartilaj care toate conduc către artroză.

Odată realizată intervenția chirurgicală de ruptură de ligamente încrucișate, urmează o perioadă de recuperare, despre care dr. Ion Bogdan Codorean spune că este aproape la fel de importantă ca operația în sine pentru revenirea la o viață normală, la mișcare și la folosirea genunchiului bine pentru tot parcursul vieții. „Este foarte important ca recuperarea să fie făcută la un centru serios de către kinetoterapeuți buni. Durează până la 6 luni, iar pentru stabilirea vindecării complete și a revenirii la activitățile fizice zilnice, kinetoterapeutul va face câteva teste de control. Toți pacienții încep ghidat de kinetoterapeut alergarea la 2-3 luni de la operație, vindecarea apărând în funcție de particularitățile fiecărui pacient la 5 sau 6 luni de la intervenția chirurgicală”, subliniază dr. Ion Bogdan Codorean care în peste 18 ani de chirurgia ortopedică și traumatologia sportivă de top a avut pacienți printre care s-au numărat Președintele României Klaus Iohannis, sportivi precum Ana Maria Brânză, Jaqueline Cristian, Cătălina Ponor, Mirel Rădoi, Irina Begu sau artiști precum Monica Davidescu, Alina Pușcaș, Adela Popescu, Laura Cosoi sau Dorian Popa.

Despre operația de ruptură de ligamente încrucișate suferită de Cătălin Măruță

„Cătălin Măruță a fost un pacient foarte conștiincios, care a făcut totul ca la carte. S-a informat, a întrebat și a ascultat fiecare îndemn și sfat primit de la medici. Dacă va fi și în procesul de recuperare la fel de disciplinat, se va recupera cu siguranță complet și va reveni curând la activitățile fizice normale. Pentru Cătălin, urmează să facă zilnic acasă exerciții specifice, cu indicație medicală, până realizăm scoaterea firelor și stabilim momentul debutului procesului de recuperare la un centru de kinetoterapie. Acolo va primi o schema de recuperare de care va trebui să se țină cu rigurozitate pentru o recuperare completă în câteva luni. Sper ca odată ce va reîncepe emisiunea, să rămână la fel de conștiincios precum a fost înainte și după operație. Va fi recuperat complet, cu un genunchi stabil pentru tot restul vieții și revenire la o viață cu activități fizice normale abia după ce va trece cu succes prin testele kinetoterapeuților”, declară dr. Ion Bogdan Codorean despre Cătălin Măruță răspunzând astfel sutelor de mesaje și întrebări despre starea lui pe care le primește zilnic pe canalele sale oficiale.

„Dr. Ion Bogdan Codorean este un campion, deși nu a concurat la olimpiade sau alte concursuri. Datorită lui, campioni la multe sporturi au reușit să se refacă, să concureze din nou, să se pună pe picioare, la propriu. In biroul lui găsești cupe și trofee de la pacienți care au vrut să își arate aprecierea. Sunt norocos că m-a operat și pe mine! După 4 zile de la operație mă simt bine, am fost la pansat și încep recuperarea. Țineți-mi pumnii, am un drum lung de parcurs până să merg iar, ca înainte”, a declarat Cătălin Măruță despre medicul care i-a făcut cu succes operația de ruptură de ligamente încrucișate.