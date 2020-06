Irina Rimes și amintirile copilăriei de la Izvoare, din Republica Moldova

Irina Rimes spune, mai în glumă, mai în serios, că ea continuă să se bucure de copilărie și acum.

La 28 de ani, artista povestește însă cu mult drag de vârsta magiei și, în toate interviurile spune că primii ei ani au fost cu adevărat frumoși.

Într-un interviu dat pentru Daddy Cool, Irina Irimes afirmă că “toată copilăria mea a fost frumoasă, eu am copilărit la țară, la 14 ani am plecat de acasă, am învățat la liceu într-un oraș la 50 de kilometri depărtare și de atunci nu am mai locuit lângă ai mei, apoi m-am mutat la Chișinău și apoi la București. Eu am copilărit cu vaci, cu căprițe, cu bobocei, am alergat prin păpușoi, m-am ascuns în pivniță, am scos cartofi și ceapă.”

"E

u ştiam clar că vine Crăciunul când mă striga mama să vin în casă că începe <Singur acasă>.”

Vedeta își mai amintește de sărbătorile cu multă zăpadă, de Crăciunul cu colinde și cu "Singur Acasă", după cum a povestit pentru protv.ro