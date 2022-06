Iulia Vântur a dezvăluit pentru Click! c are sunt planurile sale de viitor din punct de vedere profesional.

Se pare că frumoasa Iulia își dorește ca după muzică și film, să se întoarcă în televiziune:

„Lucrez la un format de televiziune al meu, dar o să vorbesc mai multe când va fi cazul. Aproape l-am terminat. O să fie un show internaţional. (...) În România am venit pentru un proiect, dar nu are legătură cu televiziunea (din România, n.r.). Şi, să îi văd şi pe ai mei, evident. Nu voi sta foarte mult, doar până termin proiectul pentru care am venit."

FOTO: IULIA VÂNTUR INSTAGRAM

