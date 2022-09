Kanye West, apariție excentrică la London Fashion Week: a purtat șlapi cu șosete

A vrut să iasă în evidență și a reușit! Kanye West a bifat o nouă apariție excentrică , de data aceasta la London Fashion Week. Pentru prezentarea de modă a casei Burburry, rapperul s-a îmbrăcat într-un costum din piele, iar în picioare a purtat șlapi cu diamante și șosete negre.

Gusturile nu se discută! Asta și-au zis probabil și fanii când l-au văzut coborând din bolidul de lux la London Fashion Week.

Fostul soț al lui Kim Kardashian a purtat pantaloni negri de piele, un hanorac gri și o jachetă neagră, tot din piele.

Privirile tuturor s-au oprit însă la partea de jos a ținutei. Este pentru prima dată când Kanye (sau mai nou Ye) poartă altceva în picioare în afară de cizme negre sau Yeezys.

Rapperul și-a asortat look-ul cu o pereche de flip-flops cu diamante și șosete negre. Se pare că încălțămintea inedită poartă semnătura Burberry și există chiar și o variantă cu toc după care fosta lui Kanye ar fi cu siguranță înnebunită.

Cum era de așteptat, imaginile cu Kanye în șlapi s-au viralizat rapid și pe rețelele de socializare, iar internauții s-au întrecut în comentarii amuzante sau ironice.

“Dar cine l-a îmbrăcat în halul ăsta?”, “Bro, îți lipsesc niște degete!”, “Faimoasele picioare de porc!”, “Cineva are nevoie de un curs postural și un pic de bun gust”, “Cum naiba poate să meargă așa?”, “Practic eu în casă…”, “Kanye te iubesc, dar te-ai îmbrăcat ca mine când sosește curierul și trebuie să alerg să iau coletul”, “Arată ca un vagabond acum!”, “Ce este porcăria asta?”, “Dar ce probleme are omul acesta?”, “Ești irecuperabil acum!”, “Oh nu, acum vor apărea toți cu șlapi și șosete!”, “Dacă această tendință se dezlănțuie, suntem bine!”, “La banii pe care îi are, arată mereu de parcă i-ar fi murit cineva! Mai bine și-ar cumpăra un zâmbet!”, sunt câteva dintre mesajele care circulă pe net.

Artistul în vârstă de 45 de ani este faimos pentru gustul său unic în materie de încălțăminte. Kanye proprietar unic al brandului Yeezy, iar adidașii săi se vând cu prețuri uriașe.

Show-ul celor de la Burberry urma să aibă loc în 17 septembrie, dar a fost amânat din respect pentru funeraliile reginei Elisabeta a II-a. Directorul de creație a casei Burberry, Riccardo Tisci, este bun prieten și colaborator al rapperului american. Acesta a onorat-o pe regină la finalul show-ului de modă, când s-a ținut un moment de reculegere.

Și Kanye West a făcut referire la Majestatea Sa pe rețelele de socializare, împărtășindu-și simpatia pentru poporul englez, deoarece "și el a pierdut-o pe Regina sa", o referire la fosta lui nevastă, Kim Kardashian.

Fotografii: Getty Images