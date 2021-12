Kim Kardashian a promovat prima etapă a examenului de barou: “Sunt cu adevărat mândră!”

Kim Kardashian este tot mai aproape de momentul în care va putea profesa ca avocat în statul California. Bruneta a trecut de prima etapă a examenului de barou.

Mândră de reușita sa, starleta le-a dat vestea și celor peste 269 de milioane de urmăritori de pe Instagram. Ea și-a pus o rochie super sexy și a realizat o ședință foto pentru fani.

“O, doamne! Am trecut de prima etapă a examenului. Privindu-mă în oglindă, sunt cu adevărat mândră de femeia care se uită azi înapoi în reflexie. Pentru cine nu cunoaște călătoria mea la Facultatea de Drept, trebuie să știe că acest lucru nu a fost deloc ușor și nu mi-a fost oferit pe tavă. Am picat acest examen de 3 ori în 2 ani, dar m-am ridicat de fiecare dată și am studiat mai mult și am încercat din nou până am reușit!!! (Am avut COVID la a treia încercare, cu febră, dar nu folosesc asta ca scuză)”, este o parte din mesajul postat de Kim pe contul de socializare.



“Mă simt atât de bine să fiu aici și sunt pe cale să-mi ating obiectivele”, a mai scris Kim, care mai are un examen de trecut pentru a fi avocat cu acte în regulă.

Ea le-a mulțumit profesorilor și avocaților care i-au fost alături și au sprijinit-o în tot acest proces. La final, Kim Kardashian și-a încurajat fanii să-și urmeze visurile: “Concluzia este să nu renunți niciodată chiar și atunci când te ții de un fir, poți să o faci!”.

Ea a scris și câteva rânduri emoționante despre tatăl său. Robert Kardashian a fost avocat și a lucrat la celebrul caz a lui O.J.Simpson, fostul jucător de fotbal american judecat pentru asasinarea fostei sale soții, Nicole Brown Simpson și a prietenului ei, Ron Goldman.

“Știu că tatăl meu ar fi atât de mândru și totodată uimit să știe că asta este calea mea acum, dar el a fost cel mai bun partener de studiu al meu”, a mai scris Kim.

Fotografii: Getty Images/ Instagram

