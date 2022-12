La 89 de ani, Joan Collins are curajul să se lase fotografiată în costum de baie

Marea doamnă a cinematografiei britanice nu se sfieşte să petreacă la piscină ca în tinereţe.

Mai are puţin şi schimbă prefixul, dar vârsta de 90 de ani n-o face deloc să arate ca o bătrânică gârbovită, plină de griji, dureri şi riduri. Căci Joan Collins are în sângele său pofta de viaţă a unei tinere care refuză să se lase doborâtă de timp.

Având alături un soţ mai tânăr cu 32 de ani, fostul star din serialul „Dinastia“ reuşeşte şi astăzi să aibă o siluetă incredibilă şi nişte picioare decent de tonifiate, cât să poată purta fără reţinere un costum de baie cu animal print.

De altfel, aşa a şi sărbătorit Crăciunul, alături de partenerul său de viaţă, Percy Gibson (57), în însoritul Beverly Hills, unde cele 28 de grade de afară au îmbiat-o să facă o baie răcoroasă în piscină. Şi, fie vorba între noi, cei 32 de ani diferenţă între soţi chiar nu se disting.

Într-o altă fotografie, o vedem pe Dame Joan Collins despachetând cadourile de Crăciun şi arătându-şi picioarele până la genunchi.

Şi poate că această femeie fabuloasă a recunoscut, la un moment dat, că soţul ei n-o vede niciodată nemachiată şi că obişnuieşte să poarte peruci. Dar chiar şi aşa, Joan Collins este un icon incontestabil şi un model de poftă de viaţă care ar trebui urmat mai des.

Dame Joan Collins va împlini 90 de ani pe 23 mai 2023. Starul cinematografiei britanice e căsătorită a cincea oară, are proprietăți în Londra și Los Angeles, o vilă în St. Tropez și o avere de 20 de milioane de dolari.

FOTO: Instagram