Le-au moștenit frumusețea! Mamele-vedete care se mândresc cu cele mai frumoase fiice

Sunt considerate cele mai frumoase vedete din showbizul autohton, iar fiicele lor le calcă pe urme. Andreea Marin, Loredana sau Andreea Esca au Andreea Esca se mândresc cu fetele lor, care sunt din ce în ce mai vizibile în peisajul monden.

La 21 de ani, fiica Andreei Esca, Alexia începe să își prindă mama din urmă la capitolul popularitate. Tânăra, care are o relație cu artistul Mario Fresh, este un adevărat influencer: pe Instagram o urmăresc peste 700.000 de oameni, iar pe TikTok are clipuri de peste 1 milion de vizualizări.

Nici fiica Andreei Marin nu mai este o fetiță. Violeta este deja adolescenta: are 13 ani și este combinația perfectă dintre mama și tatăl ei, Ștefan Bănică Jr.

La începutul anului 2022, Iulia Albu și Mikaela au realizat primul lor pictorial mamă-fiică pentru revista Viva. “Mikaela s-a transformat dintr-un copil în domnișoara-copil la fel de zvăpăiată şi de curioasă, mereu gata să încerce ceva nou şi cu o personalitate extrem de puternică. Credeți că știți ce urmează? Multiplicați THE IULIA ALBU EFFECT de 10 ori şi aveți răspunsul!”, spunea Iulia Albu despre fiica ei în vârstă de 13 ani.

O fiică frumoasă și talentată are și Andreea Bănică. Și tot în vârstă de 13 ani, ca Violeta și Mikaela. Sofia, fiica Andreei Bănică, pare că nu a moștenit doar frumusețea mamei, ci și talentul muzical.

“ A crescut, s-a maturizat. M-a moștenit și mă bucur foarte mult! Este frumoasă, nu știu cu cine seamănă, dar nu seamănă cu niciunul dintre noi. Este un copil modest, finuț și are multe calități, în plus, față de mine. Pentru că trăiește în alți ani decât am trăit eu și are deschidere mai multă la tot ce înseamnă informație”, spunea Andreea Bănică în Click.

Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, este extrem de discreta. De abia în ultima perioadă tânăra în vârstă de 24 de ani a început să mai apară pe rețelele de socializare, pe conturile mamei sale celebre. Elena pare copia fidelă a Loredanei, din anii ’90.