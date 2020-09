Lidia Buble s-a filmat în cadă, în timp ce făcea baie. „Profit de perioada asta”

Lidia Buble stă în cadă cu orele și dezvăluie că e locul în care își găsește inspirația și se gândește la viitor. Artista a pus imaginile pe internet.

Lidia Buble dezvăluie într-un story că se lăfăie în cadă pentru toți anii în care a fost nevoită să împartă aceeași apă de baie cu frații ei. Artista s-a filmat în baie și a pus filmulețul pe Instagram.

„Doamne ferește! Astăzi cred că am bătut recordul de a sta în cadă. Niciodată nu cred că am stat atât de mult. Am stat 3 ore și jumătate. Trei ore și jumătate în cadă? What a... Nu vreți să știți cum am pielea”, a spus Lidia Buble, care nu a avut parte de asemenea „lux” în copilărie.

„Acum, de fapt, eu profit cumva de toată perioada asta, pentru că atunci când eram mică, vă dați seama, 11 copii... deci nu aveai timp să-ți faci cadă, să stai să lenevești acolo. Ne spălam câte doi-trei odată... trebuia să lași apa pentru următorii, pentru că nu ne permiteam să ne lăfăim chiar așa, fiecare cu cada lui”, a mai spus artista.

Lidia Buble profită și de perioada de femeie singură, recent separată de ultimul ei iubit. Artista de 27 de ani se concetrează pe cariera ei muzicală, care a luat o puternică turnură. După ce a declarat că e îndrăgostită de muzica populară, artista a anunțat că pregătește o colaborare cu Damian Drăghici pe acest segment.

Fotografii: @lidiabuble/Agerpres

